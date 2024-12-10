Asgari ücrette ilk toplantı sonrası Vedat Işıkhan'dan açıklama

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2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı...

Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün yapıldı..

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk kez bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı toplantının ikincisi ise 16 Aralık 2024 gerçekleşecek..

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hedefimiz; alın teri ve sermayenin birbirini tamamladığı güçlü bir sistem inşa etmek" dedi.

"İLK TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

2025 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda gerçekleştirdik.



Asgari ücret miktarının; işçi, işveren ve kamunun ortak mutabakatıyla belirlenmesini sürecin uzlaşı zemininde gerçekleşmesini oldukça önemli görüyoruz.



Alın teri ile sermayeyi karşı karşıya getiren çatışmacı anlayışın her zaman karşısında olduk. Hedefimiz; alın teri ve sermayenin birbirini tamamladığı güçlü bir sistem inşa etmek.



Birçok iktisadi teori, işletmeleri büyütmek adına işçileri birer maliyet unsuru olarak görmekteyken; biz bu görüşü tamamen reddediyoruz.



İşçilerimizin ve işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerini gözetecek, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, hem ekonomimizin hem de istihdamımızın büyümesini sağlayacak bir anlayışla komisyon toplantılarımıza devam edeceğiz.



Toplantımızın; çalışma hayatımız, ilgili tüm kesimlerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde:

Yüzde 20’lik zamda asgari ücret 20 bin 402 lira

Yüzde 25’lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira olacak.