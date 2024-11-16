AA

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun düzenleyeceği üç toplantı sonucunda belirlenecek.

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşacak Komisyon aralık ayının ilk haftasında toplanacak ve ay sonuna kadar zam oranına karar verilecek.

Kritik toplantı için geri sayım başladı...

2024 ASGARİ ÜCRETİ 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti. 2024 yılında bir kez belirlenen ve yıl sonuna kadar 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücret artışı ile ilgili tahminler ve teklifler de gelmeye başladı.

ASGARİ ÜCRETİN KISTASI

Asgari ücretin belirlenmesinde "yıl sonu enflasyonuna mı hedef enflasyona göre mi" tartışmaları devam ediyor.

VEDAT IŞIKHAN: HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR RAKAMDA UZLAŞACAĞIZ

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda sık sık açıklama yaparak, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.” diyor.

MEHMET ŞİMŞEK: ÇALIŞANLARIMIZI HİÇBİR ŞEKİLDE ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." dedi.

FATİH KARAHAN: KARAR VERİCİ BİZ DEĞİLİZ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporu sunumunda, "Biz karar verici değiliz. Bir kurul var, kurul toplanıyor ve belli süreçleri var, biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayriresmi herhangi tavsiyede de bulunmuyoruz." ifadelerini kullandı.

DİLLENDİRİLEN ZAM ORANLARI

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 25'lik zam oranı beklentisi güçlenmiş durumda...

Yıl sonu enflasyonu ile gelecek yılın enflasyon hedefi arasında bir noktanın da belirlenebileceği ifade ediliyor. Bu senaryo için yüzde 30'luk ücret artışı konuşuluyor.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş, asgari ücretin 22-23 bin lira civarına çıkarılması yönünde oluştu.

Yabancı kuruluşların raporlarında beklentiler: Yüzde 25

CHP: 30 bin lira

İyi Parti: 28 bin lira

Yeniden Refah: 35 bin lira

Gelecek Partisi: 33 bin 337 lira

DEM Parti: 35 bin lira

TCMB ENFLASYON HEDEFLERİ

2024 orta nokta: Yüzde 44

2024 üst nokta: Yüzde 46

2024 alt nokta: Yüzde 42

2025 orta nokta: Yüzde 21

2025 üst nokta: Yüzde 26

2025 alt nokta: Yüzde 16

OVP ENFLASYON HEDEFLERİ

2024: Yüzde 41,5

2025: Yüzde 17,6

2026: Yüzde 9,7