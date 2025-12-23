Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün gerçekleşecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi doğrudan ilgilendiren; işverenleri, diğer özel sektör çalışanlarını ve pek çok ödeme kalemini dolaylı olarak etkileyen zam oranına ilişkin pazarlıklar sürüyor.

Yeni yıla sayılı günler kalırken milyonların gözü, belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi.



Asgari ücrette üçüncü toplantı, bugün (23 Aralık) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 18.00'de gerçekleşecek.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ TOPLANDILAR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, şimdiye kadar iki kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun ilk toplantısından önce TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle bir araya geldi. İkinci toplantı öncesinde de TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti.

Işıkhan, işçi tarafının görüş ve önerilerini alarak komisyona iletti.

Bakan Işıkhan'ın katıldığı ikinci toplantıda, ekonomik göstergeler de ele alındı. İlgili kurum ve bakanlıklar ekonomik verilere ilişkin raporlarını paylaştı.

31 ARALIK'A KADAR KARAR AÇIKLANACAK

Bugün yapılacak üçüncü toplantının ardından son kez bir toplantı daha yapılması ve görüşmelerin ise 31 Aralık'a kadar tamamlanması gerekiyor.

BUGÜN ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM GÜNDEME GELECEK

Uzmanlara göre, asgari ücrete ilişkin karar, normal şartlarda Komisyon'un üçüncü toplantısının ardından uzlaşmaya varılması halinde açıklanıyor. Ancak bu kez işçi kesiminin toplantılara katılmaması nedeniyle bir uzlaşma sağlanması beklenmiyor.

Bu durumda sürecin Hakem Heyetine taşınacağı ve asgari ücretin belirlenebilmesi için dördüncü bir toplantının yapılacağı ifade ediliyor. Buna rağmen, bugün yapılacak görüşmelerde asgari ücret için bir rakamın ilk kez kamuoyunda dillendirilmesi bekleniyor.

Ve yine uzmanlara göre işçilerin toplantıya katılmadığı tutanak altına alınarak, yine de asgari ücret kararının bugün açıklanması mümkün.

Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Yeni asgari ücret birçok ödeme kalemini de etkileyecek. Evde bakım maaşı, staj ücreti ve genel sağlık sigortası primi etkilenecek kalemler arasında yer alıyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş.

Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

MASADAKİ SENARYOLAR

2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar şöyle:

YÜZDE 20 ZAM: 26 BİN 525,60 TL

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26 bin 525,60 TL'ye, brüt ücret ise 31 bin 206 TL'ye yükselecek.

HSBC, Türk ekonomisine dair projeksiyonlarını paylaştı. Buna göre banka, Türkiye'nin enflasyonun 2025 sonunda yüzde 32, 2026 sonunda ise yüzde 20 olacağını tahmin ediyor.

Dünyanın en büyük yatırım bankası JPMorgan, son yayımladığı raporunda 2026 yılı için Türkiye'de uygulanacak asgari ücrete yüzde 20 zam öngörüyor. Kurumun geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 zam öngörüsünü doğru tahmini doğru çıkmıştı.

YÜZDE 24 ZAM: 27 BİN 409,79 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 24 zam yapıldığında yeni asgari ücret 27 bin 408 lira 66 kuruş olacak.

YÜZDE 25 ZAM: 27 BİN 630,83 TL

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27 bin 630 TL, brüt ise 32 bin 506 TL olarak hesaplanıyor.

Morgan Stanley'e göre, yüzde 25'lik zam sonrası asgari ücret 27 bin 630,83 TL olacak.

YÜZDE 28,5 ZAM: 28 BİN 404,50 TL

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30 ZAM: 28 BİN 736, 07 TL

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28 bin 735 TL, brüt ücretin ise 33 bin 736 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 31 ZAM: 28 BİN 957,11 TL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 957 olarak gerçekleşecek.

YÜZDE 31,17 ZAM: 28 BİN 994,69 TL

Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31,17 oldu. Yıl sonu enflasyon rakamı dikkate alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde milyonlarca asgari ücretlinin maaşı 28 bin 994 TL'ye çıkacak.

YÜZDE 32 ZAM: 29 BİN 178,16 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 32 zam yapıldığında yeni asgari ücret 29 bin 178 lira 16 kuruş olacak.

YÜZDE 33 ZAM: 29 BİN 399,21 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 33 zam yapıldığında yeni asgari ücret 29 bin 399 lira 21 kuruş olacak.

YÜZDE 35 ZAM: 29 BİN 841,30 TL

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29 bin 841 TL'ye, brüt ücretin ise 35 bin 107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

YÜZDE 40 ZAM: 30 BİN 946,53 TL

Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30 bin 946 TL, brüt ücretin ise 36 bin 407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.

YÜZDE 49,5 ZAM: 33 BİN 50 TL

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, geçen yıl enflasyonun yüzde 50 gerçekleşmesine karşın yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatarak, "Bu yıl enflasyon yüzde 30-31 bekleniyor. Geçen yıldan kalan yüzde 20, artı yüzde 30 eşittir 50. Yani asgari ücret en az yüzde 50 artmalı. Ve tamı tamına rakam söylüyorum 33 bin 50 TL olmalı." ifadelerine yer vermişti.

YÜZDE 50 ZAM: 33 BİN 156 TL

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise katıldığı TV programında partisinin asgari ücret teklifini duyurarak, "TÜİK enflasyonunu baz adlığınızda şu an yapılması gereken asgari ücret artışı en az yüzde 50'dir. Ama TÜİK değil de hayatın gerçek enflasyonunu baz alalım dediğinizde bunun üzerine çıkabilir." dedi.

YÜZDE 58,3 ZAM: 35 BİN TL

Partisinin grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konu hakkındaki değerlendirmelerinden sonra teklifini açıklayarak, "Ben hesabın detayına girmeden söyleyeyim; asgari ücret brüt 40 bin, net ise 35 bin liradan aşağı olmaması lazım." dedi.

YÜZDE 76,43 ZAM: 39 BİN TL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin dün İstanbul'da gerçekleştirdiği mitingde, asgari ücret beklentisini, "Bugün bizim teklifimiz, asgari ücret 39 bin lira olmalı. Ama Merter’de çalışan emekçiye 39 bin lira asgari ücret olsa iyi gelir mi? Yetmez ama bir nefes aldırır. Yani birileri 'İflas ederim, ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek, bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz: Hak edilen maaş en az 39; biz bunun altında yokuz." şeklinde açıkladı.

YÜZDE 103 ZAM: 45 BİN TL

Buna göre konuyu değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aylar önce, "Asgari ücret 45 bin TL olmalı. Bunu söyleyince benim de çevremde işverenler var. Diyorlar ki ‘İyi söylüyorsun da biz ne yapacağız’ Burada ben yine devlete bir görev düştüğünü düşünüyorum." sözleriyle beklentisini dile getirdi.

YÜZDE 108 ZAM: 46 BİN TL

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, talep ettikleri asgari ücretin 46 bin TL olduğunu, "Asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Ayrıca yıl içinde enflasyona göre ve yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde güncellenmelidir." ifadeleriyle açıkladı.