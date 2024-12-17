Asgari ücrette üçüncü toplantı tarihi belli oldu: 19 Aralık Perşembe günü

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapılacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerince telaffuz edilecek ilk rakamların bu toplantıda masada olması bekleniyor.

BİRİNCİ TOPLANTI BAKANLIKTA YAPILDI

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 10 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bakan Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

İlk toplantıda taraflar görüşlerini dile getirdi.

İKİNCİ TOPLANTIDA EKONOMİK VERİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine Bakanlığın ev sahipliğinde dün yapıldı. Basına kapalı yapılan bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI KRİTİK ÖNEME SAHİP

Görüşmelerde en kritik nitelikteki üçüncü toplantı 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da Bakanlık ev sahipliğinde yapılacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

ASGARİ ÜCRETİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Üçüncü toplantının ardından dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması ve 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamının gelecek hafta içerisinde belirlenmesi bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE DEĞİŞECEKLER

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi de etkiliyor.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yapılacak olası zamlar ve zam kriterleri dikkate alındığında 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret senaryoları şöyle şekilleniyor:

ZAM ORANI / BELİRLEME KRİTERİ / OLASI 2025 ASGARİ ÜCRETİ

Yüzde 17,5 / Orta Vadeli Plan 2025 Enflasyon Hedefi / 19 bin 977,35 lira

Yüzde 21,5 / Merkez Bankası 2025 Enflasyon Hedefi / 20 bin 657,43 lira

Yüzde 30 / Hedef Enflasyon + Refah payı / 22 bin 102,60 lira

Yüzde 35 / Gerçekleşen ve Hedef enflasyon ortalaması / 22 bin 952,70 lira

yüzde 41,5 / Orta Vadeli Plan 2024 Enflasyon Hedefi / 24 bin 057,83 lira

Yüzde 44,0 / Merkez Bankası 2024 Enflasyon Hedefi / 24 bin 482,88 lira

Yüzde 50 / Yaklaşık 2024 Ocak zam oranı tekrarlanırsa / 25 bin 503,00 lira