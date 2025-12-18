Aslı Demir Gönül, Boyner Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pazarlama, marka yönetimi, dijital iletişim ve CRM alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip Aslı Demir Gönül, 15 Aralık 2025 itibarıyla Boyner’de Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

MARKA DEĞERİNİ İLERİYE TAŞIMAYA YÖNELİK PROJELERE LİDERLİK YAPACAK

Aslı Demir Gönül, 15 Aralık itibarıyla Boyner Büyük Mağazacılık’ta Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak; şirketin omnichannel stratejisini güçlendirmeye, müşteri yolculuğunu geliştirmeye ve marka değerini ileriye taşımaya yönelik projelere liderlik edecek.

ASLI DEMİR GÖNÜL KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Aktüerya Bölümü’nden mezun olan Aslı Demir Gönül, kariyerine 2004 yılında PwC’de denetim alanında başladı. Ardından Alshaya bünyesinde gıda dışı perakende markalarının iletişim ve CRM çalışmalarında görev aldı; Starbucks’ta marka ve kategori yönetimi rollerini üstlendi.

2012 yılında Turkcell’e katılarak markanın müşteri kazanımı, sadakat programları ve marka iş birlikleri projelerine liderlik etti.

2014’te Joker ile başlayan CRM, kampanya ve pazarlama ekipleri yönetimi görevini, 2016-2019 yılları arasında Boyner’de sürdürdü.

2019 yılında AbbVie’de medikal estetik kategorisinin tüketici ve dijital pazarlama stratejilerinin şekillendirilmesinde görev aldı. 2022 yılında MAC’te (Mars Athletic Club) Pazarlama, İletişim ve Gelir Yönetiminden sorumlu olarak görev alan Aslı Demir Gönül, şirketin stratejik dönüşüm sürecine katkı sağladı.