'Astoria Grande' isimli kruvaziyer Antalya Limanı'nda

AA

Türkiye, eşsiz limanları ile kruvaziyer tatilinin uğrak noktalarından biri oldu.

Astoria Grande, kısa zaman önce Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde demirlemişti.

Bugün rotayı Antalya'ya çeviren gemi, limana ulaştı.

QTerminals Antalya Limanı'na demir atan 193 metre boyundaki gemide, 750 yolcu ve 430 kişilik mürettebat bulunuyor.

TURİSTLER ANTALYA'YI GEZDİ

Gemiyle gelen yolcular, Antalya'nın çeşitli turistik noktalarını ziyaret ederek yerel lezzetleri tatma ve alışveriş yapma fırsatı buldu.

Gemi, daha sonra Alanya'ya gitmek üzere limandan ayrıldı.