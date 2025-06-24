Ateşkes, Borsa İstanbul'u yüzde 3'ün üzerinde yükseltti

İsrail ve İran arasındaki ateşkesle birlikte Borsa İstanbul hızlı yükselişe geçti.

Borsa İstanbul ateşkesle tırmanış gerçekleştiriyor.

Yaklaşık bir yıldır dalgalı ve düşüş trendi içinde seyreden BİST 100 şu sıralar yüzde 3,26 oranında yükselişle 9.438 puandan işlem görüyor.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Bankacılık endeksi yükselişi destekleyen ana unsur olarak öne çıkıyor.

BİST böylece 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

TAHVİL FAİZİ DÜŞÜŞTE

Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 32,88'e geriledi ve 22 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Faiz oranı dün yüzde 33.53 seviyesindeydi.