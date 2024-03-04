Avans hesap kullananlar 2 milyon arttı, uzmanlar uyardı: Faize dikkat Son 1 yılda kredili mevduat hesabını, yani ek hesabını kullananların sayısına 2 milyon yeni kişi daha eklenirken, uzmanlar düzenli ödenmemesi durumunda faiz yükünün başa dert olabileceği uyarısında bulundu.

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ensonhaber.com

20 milyondan fazla kişinin Kredili Mevduat Hesabı yani ek hesap kullandığı ortaya çıktı.

Bu hesap türü, hesabınızda para olmasa dahi belirlenen bir limite kadar nakit çekebilmenizi sağlar.

Son zamanlarda bu hesaba olan talebin arttığı gözlemleniyor.

Ek hesap kullananlar 2 yılda 2 milyon arttı

2022 yılında 27 milyon kişi iken, şu anda 28 milyon 800 bin kişi ek hesap kullanmaya başladı. Vatandaşlar maaş yatınca direkt ek hesabı kapattığını ve daha sonra yeniden ek hesaba girildiğini belirtiyor.

Kullanılan mevduat hesabı 175 milyar lirayı buldu

Kredili Mevduat Hesaplarından çekilen para da 1 yılda yüzde 143 arttı. 175 milyar liraya yükseldi.

Uzmanlar uyardı: "Ödeyemezseniz faiz başınıza dert olabilir"

Uzmanlar Kredili Mevduat Hesabı kullananları uyarıyor.

Kanal D Haber'e konuşan Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman şunları söyledi:

Ödeyemeyeceğiniz durumlarda faizi başınıza dert açabilir. Ödeme veya temerrüt durumunda bir sıkıntı olduğunda faiz tahmin ettiğiniz hesapların çok ötesinde bir maaliyeti sizin karşınıza gelir ve yakanızı kurtaramayacağınız bir mekanizma işlemeye başlar.



