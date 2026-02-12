Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'yla 280 milyon euroluk anlaşma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ile bir araya geldi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Monticelli ve beraberindeki heyet, 10-12 Şubat'ta Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Monticelli, Türkiye temasları kapsamında Bakan Şimşek'i ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye'nin 1956 yılından bu yana kurucu üyesi olduğu AKKB ile sürdürdüğü ilişkilerin olumlu seyri ele alındı ve yeni işbirliği imkanları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret çerçevesinde, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar şehir hastaneleri için 230 milyon euro, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Marmaray Projesi için 50 milyon euro tutarındaki ek finansmana ilişkin anlaşmalar imzalandı.

10 YILDA TOPLAM 2,5 MİLYAR EURO FİNANSMAN

Türkiye, 10 yılda bankadan kamu sektörü projeleri ile KOBİ finansmanında kullandırılmak üzere yaklaşık 2,5 milyar euro finansman sağladı.

"ŞEHİR HASTANELERİ VE ULAŞTIRMA YATIRIMLARI İÇİN 280 MİLYON EURO"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile şehir hastaneleri ve ulaştırma yatırımları için toplam 280 milyon euro tutarında anlaşma imzalandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile şehir hastaneleri ve ulaştırma yatırımları için toplam 280 milyon euro tutarında anlaşma imzaladık.

15 YILDA TOPLAM 3,5 MİLYAR EURO FİNANSMAN

Kamu projeleri ve KOBİ finansmanı için AKKB'den son 15 yılda sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu finansman 3,5 milyar euroyu aştı.

BANKANIN KATKISI

Banka, özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Türkiye'nin depreme hazırlık kapasitesinin artırılması ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına yönelik altyapı ve sağlık projelerine önemli katkı sundu.

AKKB HAKKINDA

Avrupa'nın sosyal kalkınmasına odaklanan ve kıtanın en eski çok taraflı kalkınma bankası olan AKKB, 1956'da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Avrupa Konseyi üyesi 8 ülke tarafından sosyal kalkınmayı desteklemek amacıyla kuruldu.

Merkezi Paris'te bulunan bankanın halihazırda 43 üyesi bulunuyor. Banka, üye ülkelerde sosyal etkisi yüksek projelere finansman ve teknik destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.