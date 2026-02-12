Tivibu, romantik filmlerle Sevgililer Günü'nü kutluyor

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, Sevgililer Günü’ne özel unutulmaz filmleri ekrana getiriyor. Şubat ayında ‘La La Land’, ‘Bizimle Başladı Bizimle Bitti’, ‘Venüs’te Görüşürüz’, ‘Aşk İş Başında’, ‘Şeflerin Aşkı’ gibi romantik yapımlar Tivibu’da seyirciyle buluşuyor.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, aşk, eğlence ve hayal gücünü bir araya getirdiği birbirinden farklı içeriği izleyicilerle buluşturuyor.

Sevgililer Günü’ne özel romantik filmler Tivibu’da izlenebiliyor.

TİVİBU’DA ŞUBAT AYINDA "AŞK" VAR

Tivibu ekranlarında izleyicilerle buluşan “La La Land”, Sevgililer Günü ruhuna yakışan romantik ve duygusal bir sinema keyfi sunuyor. Başrollerini Ryan Gosling ile Emma Stone’nun paylaştığı film, Los Angeles’ta başlayan bir aşk hikâyesini anlatıyor. Aşk ile kariyer arasında yapılan seçimleri samimi ve gerçekçi bir dille ele alan La La Land, Sevgililer Günü’nde sadece romantik anlar değil, aşkın derinliğine dair unutulmaz bir hikâye arayanlar için Tivibu’da özel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Platformda öne çıkan yapımlardan biri olan “Şeflerin Aşkı”, aşkı ve tutkuyu kelimelerden çok tatlar üzerinden anlatan zarif ve duyusal bir film. 19. yüzyıl Fransa’sında geçen hikâye, ünlü gurme Dodin ile onunla yıllardır birlikte çalışan yetenekli aşçı Eugénie arasındaki derin bağı merkeze alıyor. Film, mutfağı sadece yemek yapılan bir alan olarak değil; sevginin, bağlılığın ve sessiz bir aşkın ifadesi olarak sunuyor. Ağır tempolu anlatımı, estetik görselliği ve iştah açan sofralarıyla izleyiciyi adeta duyulara hitap eden bir yolculuğa çıkarıyor.

AŞK İŞ BAŞINDA

Tivibu’da yer alan “Aşk İş Başında”, zıt karakterlerin bir araya gelmesiyle filizlenen eğlenceli ve romantik bir hikâyeyi anlatıyor. Profesyonel bir fitness eğitmeni ile ünlü bir sinema aktörünün istemeden yollarının kesişmesiyle, bol atışmalı ama bir o kadar da keyifli anlar ortaya çıkıyor. Film, rekabetten doğan çekimi ve yavaş yavaş gelişen duyguları odağına alırken samimi atmosferi ve sıcak tonu sayesinde izleyiciye rahatlatıcı bir romantik komedi deneyimi sunuyor.

EFSANE AŞK YENİDEN TİVİBU’DA

Tivibu, romantik fantastiğin efsaneleşmiş yapımlarından “Alacakaranlık” serisini ekranlara getiriyor. Kristen Stewart ve Robert Pattinson’ın başrollerinde yer aldığı film; Bella ile gizemli vampir Edward arasında filizlenen yasak ve tutkulu aşkı, kurt adamlar ve vampirlerin hüküm sürdüğü ölümsüz bir dünyanın tam ortasında nefes kesici bir hikâyeye dönüştürüyor. İlk bakışta başlayan ve bir seriye dönüşen bu büyük aşk hikâyesi, Alacakaranlık efsanesini yeniden yaşamak ya da ilk kez tanışmak isteyenler için Tivibu’da kaçırılmayacak bir maraton vadediyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE “AYNI YILDIZIN ALTINDA”

Tivibu’nun geniş arşivinde “Aynı Yıldızın Altında” kategorisinde yer alan “Venüs’te Görüşürüz”, “Bizimle Başladı Bizimle Bitti”, “Love Reset”, “Güneşi Söndürmem Gerek” ve çok daha fazla romantik yapım 14 Şubat’a özel izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Kayıp, iyileşme ve beklenmedik bir aşk üzerine kurulu “Venüs’te Görüşürüz” duygusal bir yolculuğu anlatıyor. Annesini kaybettikten sonra içindeki boşlukla baş etmeye çalışan Mia’nın, biyolojik annesini bulmak için İspanya’ya uzanan yolculuğu, gizemli ve mesafeli Kyle ile yollarının kesişmesiyle bambaşka bir hâl alıyor. Film, iki gencin geçmişleriyle yüzleşirken birbirlerine tutunmalarını, romantizmi sakin ve samimi bir dille ele alarak izleyiciyle buluşturuyor.

“Bizimle Başladı Bizimle Bitti”, Colleen Hoover’ın dünya çapında büyük ilgi gören aynı adlı romanından uyarlanan duygusal yönü güçlü bir romantik drama. Yeni bir hayat kurmaya çalışan Lily’nin, çekici ve karizmatik Ryle ile yaşadığı ilişki üzerinden ilerleyen film; aşk, geçmiş travmalar ve zorlayıcı ilişki dinamiklerini ele alıyor. Başrollerini Blake Lively ile Justin Baldoni’nin paylaştığı film, romanın duygusal derinliğini ve karakterlerin iç dünyasını sinemaya taşırken sevginin her zaman yeterli olup olmadığı sorusunu merkeze alarak izleyiciyi bir yüzleşmeye davet ediyor.