Borsa İstanbul’da gong Best Brands Grup Enerji için çaldı

Yenilenebilir enerji alanında 2018 yılından bu yana elektrik üretimi yoluyla faaliyet gösteren Best Brands Grup Enerji’nin gong töreni bugün Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi. Şirketin payları 11 Şubat 2026 itibarıyla BESTE koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

Best Brands Grup Enerji, ilk gong ile sermaye piyasalarına adım attı. Global Menkul Değerler liderliğinde, 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde halka arz sürecini tamamlayan şirket, BESTE koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmada, “Ülkemizin dört bir yanında yenilenebilir enerji santralleri bulunan Best Brands, halka arzdan elde ettiği gelirle yeni yatırımlarını gerçekleştirerek kapasitesini artıracaktır. Yenilenebilir enerji sektörü; sanayinin gelişmesi, istihdamın artması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında değerli bir misyon üstlenmektedir. Bu nedenle, ülkemizin kalkınma hamlesine önemli katkısı olan yenilenebilir enerji şirketlerimize Borsa İstanbul olarak destek vermekten dolayı çok mutluyuz. Bu vesileyle, şirketimizin halka arz sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Best Brands Grup’u Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.” ifadelerini kullandı.

“TEMİZ, ÇEVRE DOSTU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNE KATKI SAĞLIYORUZ”

Gong töreninde konuşan Sürkit Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sürkit, “Sürkit Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda sürdürülebilir büyümeyi, kurumsallaşmayı ve uzun vadeli değer yaratmayı temel ilke edindik. Best Brands Grup Enerji’nin halka arzını da şeffaflık, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ilkelerini daha güçlü şekilde hayata geçireceğimiz stratejik bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Şirket olarak yenilenebilir enerjiye, bir yatırım alanı olmasının ötesinde, gelecek nesillere karşı taşıdığımız bir sorumluluk olarak yaklaşıyoruz.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi yatırımlarımızla temiz, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji üretimine katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik ilkesini tüm kararlarımızın merkezine alarak çevresel ve sosyal fayda yaratmayı, ekonomik kalkınmayı desteklemeyi ve daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz net gelirin tamamını da yeni tesis yatırımlarında ve satın almalarda kullanmayı planlıyoruz. Bu adım, şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirirken kurumsal kimliğimizi daha da sağlamlaştıracak, marka bilinirliğimizi ve güvenilirliğimizi hem ulusal hem de uluslararası ölçekte pekiştirecek. Enerji dönüşümünün hız kazandığı bu dönemde, temiz, güvenilir ve yenilikçi enerji çözümleriyle daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

TÖRENE KATILANLAR

Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sürkit Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sürkit, Sürkit Holding Yönetim Kurulu Üyesi Saniye Sürkit, Sürkit Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aziz Hasan Sürkit, Sürkit Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Best Brands Grup Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yağmur Ülkem Sürkit, Best Brands Grup Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mine Berra Doğaner ve Özgür Maraş, Best Brands Grup Enerji Genel Müdürü Artun Oral, Best Brands Grup Enerji Mali İşler Müdürü Elif Kefeli, Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.