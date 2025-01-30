Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yılın ilk faiz kararını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası, 25 baz puanlık faiz indirimine gitti.

ECB tarafından bugün yapılan açıklamada, mevduat faiz oranının yüzde 3’ten yüzde 2,75’e indirildiği belirtildi.

5. FAİZ İNDİRİMİ

Böylece, para politikasına yönelik yılın ilk toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana beşinci indirim geldi.

Banka, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,90 ve yüzde 3,15’e indirdi.

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KARARDA SON AÇIKLANAN VERİLER ETKİLİ OLDU

ECB'nin kararı, Euro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve Aralık 2024'te yüzde 2,4 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.