Petrol
113.1
-0.02%
Euro
18.2543
0.38%
Dolar
17.3303
0.03%
Altın
1.025
0.04%
Borsa
2536
0.11%
Bitcoin
357.514
3.63%
BTXN Coin
8.44
14.82%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Avrupa Merkez Bankası: Ukraynalı mülteciler, iş gücü sıkıntısını hafifletebilir

    Frankfurt merkezli kuruluş, Euro Bölgesi'ndeki iş gücünde yaşanabilecek iyileşmeyle ilgili açıklama yaptı.
    • 20.06.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 12:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Merkez Bankası: Ukraynalı mülteciler, iş gücü sıkıntısını hafifletebilir

    Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonucu çoğunluğu kadınlar ve çocuklar olmak üzere yaklaşık 7 milyon Ukraynalı, komşu ülkelere gitmek zorunda kaldı.

    Saldırı altındaki Ukrayna'dan ayrılıklar sürerken, birçok mülteci, 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nde (AB) kalıcı istihdam fırsatları yakalamayı umuyor.

    Ukraynalı mültecilerle iş gücü eksikliğinin giderilmesi hedefleniyor

    Avrupa Merkez Bankası (ECB), AB ülkelerine geçen Ukraynalı mültecilerin bir kısmının kalıcı olarak yerleşmesinin muhtemel olduğunu düşünerek, bu durumun euro bölgesindeki iş gücü açığını kademeli olarak hafifletebileceğini öngörüyor.

    ECB'nin Ekonomi Bülteni'nde yer alan bir yazıda, "Şimdiye kadar detaylandırılan tüm varsayımlar altında, orta vadede Euro Bölgesi iş gücünde yüzde 0,2 ile yüzde 0,8 arasında bir artışa işaret ediyor." denildi.

    Piyasadaki sıkıntı 'biraz hafifletilebilir'

    Bunun, Ukrayna kaynaklı mülteci krizinin bir sonucu olarak Euro Bölgesi iş gücünün büyüklüğünde 0,3 ile 1,3 milyon arasında bir artışa tekabül ettiği belirtildi.

    Euro Bölgesi'nin artan iş gücü sıkıntısı ile mücadele ettiği ifade edilerek, mülteci akınının iş gücü piyasasındaki tabloyu "biraz hafifletebileceği" kaydedildi.

    Avrupa Merkez Bankası: Ukraynalı mülteciler, iş gücü sıkıntısını hafifletebilir #1

    "Entegre olmalarını zorlaştıran önemli engeller"

    Diğer taraftan, idari engeller nedeniyle insanların işe alımının zor olabileceğine dikkat çekiliyor.

    Reuters'ın aktardığına göre, aynı yazıda, "İş gücü piyasasının önündeki engeller ve diğer sürtüşmeler, mültecilerin özellikle kısa vadede ev sahibi ülkelerin iş gücü piyasalarına entegre olmalarını zorlaştıran önemli engeller olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

    Avrupa Merkez Bankası: Ukraynalı mülteciler, iş gücü sıkıntısını hafifletebilir #2
    (Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde)


    İlginizi Çekebilir

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın
    Metabot

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın

    Küresel gıda krizi alarm verirken, Türkiye'de buğday tarlaları yanıyor
    Gündem

    Küresel gıda krizi alarm verirken, Türkiye'de buğday tarlaları yanıyor

    Sakarya'nın Gevye ilçesinde kirazdan 10 bin ton rekolte bekleniyor
    Ekonomi

    Sakarya'nın Gevye ilçesinde kirazdan 10 bin ton rekolte bekleniyor

    Görüş Bildir