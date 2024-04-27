Japon yeni, dolar karşısında 1986'dan bu yana en düşük seviyesine indi Hafta boyunca Japon yeni dolar karşısında değer kaybetti. Dolar/yen paritesi, haftayı yüzde 2,4 artışla 158,35 seviyesinden tamamladı.

AA

Küresel pay piyasalarında artan risk iştahı Asya borsalarına da taşınırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, bankanın, tahvil alımlarını bir önceki toplantıda alınan kararlar çerçevesinde sürdüreceği aktarılırken, para politikası kararının oy birliği ile alındığı ifade edildi.

BoJ'un yıl sonu enflasyonun yüzde 2,6-3 aralığında olmasını öngördüğü aktarılarak, enflasyonun 2025 ve 2026'da yüzde 2 seviyesinde olacağı tahmin edildi.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda açıklama yaptı

BoJ Başkanı Kazuo Ueda faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, ekonomi ve fiyatlar üzerinde döviz piyasası etkisinin izlenmeye devam edileceğini kaydederek, enflasyon trendi yüzde 2'ye doğru ilerlerse politika faizinin yükseltileceğini belirtti.

Hafta boyunca Japon yeni dolar karşısında değer kaybetti

Öte yandan, hafta boyunca Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmesi gündemin odağında bulunurken, dolar/yen paritesi, haftayı yüzde 2,4 artışla 158,35 seviyesinden tamamlayarak, yaklaşık son 38 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz piyasasının hareketlerini yakından izlediklerini kaydederek, "Buna dayanarak uygun şekilde yanıt verme kararlılığımızda hiçbir değişiklik yok." ifadesini kullanmıştı.

TÜFE, yüzde 111,8'de

Ülkede geçen hafta açıklanan verilere göre ise TÜFE nisanda yıllık yüzde 1,4 artışla beklentilerin altında kalırken, öncü endeks şubatta 111,8'de sabit kaldı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) da bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 3,95 seviyesinde sabit bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,34, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,48, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 8,80 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)