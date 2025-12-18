Avrupa Parlamentosu onayladı! Rusya'dan gaz alımı bitirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'dan doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını sonlandırmasını içeren yasal düzenlemeyi kabul etti.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin Rusya'dan doğalgaz alımını 2027 sonbaharına kadar aşamalı olarak sonlandırmaya yönelik hazırlanan yasal düzenleme görüşüldü.

DOĞALGAZ İTHALATI KADEMELİ OLARAK SONLANDIRILACAK

AP milletvekilleri, 2026'dan itibaren boru hattı ve sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatına kademeli yasak getirilmesini içeren yasayı 500 "evet", 120 "hayır" oyla kabul etti.

Buna göre, AB, Rusya'dan LNG ithalatını 2026 sonuna, boru hattı gazı ithalatını da 30 Eylül 2027'ye kadar bitirecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

Yasa, bu aşamadan sonra AB Konseyinde onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AB'nin Rusya'dan LNG ve boru hattı ile doğalgaz ithalatı savaş öncesinde yüzde 45 seviyesindeyken son dönemde yüzde 12'ye kadar geriledi.