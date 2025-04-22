Avrupa piyasaları Paskalya tatili sonrası bugün açılacak

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Avrupa'da ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife müzakereleri yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.

Analistler, Euro Bölgesi'nin en fazla ihracat yaptığı ticaret partneri olan ABD ile bir anlaşmaya varacağına yönelik iyimserliklerin arttığını kaydetti.

Öte yandan, Trump'ın yakın zamanda anlaşma olabileceğine yönelik söylemleri sonrasında Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor.

Avrupa borsalarında iki işlem günüdür tatil sebebiyle işlem yapılmazken, bugün piyasalar tekrar açılacak.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, tarife müzakerelerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Japonya Başbakanı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru dün yaptığı açıklamada, Japonya tarafının 2019 yılında ABD ile yapılan ticaret anlaşmasını feshetme gibi bir planı olmadığını, ancak anlaşma ile Trump'ın son otomobil tarifeleri arasındaki tutarsızlıklar nedeniyle endişelerini dile getirmeye devam edeceğini söyledi.

Analistler, Çin hariç bölge ülkelerinin müzakerelere karşı iyimser kalmaya devam ettiğini kaydediyor.

TRUMP-POWELL ANLAŞMAZLIĞI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan, ABD tarafındaki gelişmelerin ardından dolar/Japon Yeni paritesi yüzde 0,6 düşerek 139,9 ile Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.