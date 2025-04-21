Trump’la yıldızı Powell'la hiç barışmadı

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Bugün New York Borsası ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevinden almak istemesiyle güne düşüşle başladı.

Donald Trump, Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmesi için baskı yapıyor.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta da Fed Başkanı Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti.

Trump, Fed'in faizi düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğine inanıyor ve bu direnci başarısının önünde engel olarak açıklıyor.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı.

"MEMNUN DEĞİLİM, İSTERSE GÖREVDEN HEMEN AYRILABİLİR"

Powell'dan memnun olmadığını belirten Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti.

TRUMP'A GÖRE ENFLASYON YOK

Faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirten Trump, enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydetti.

"FAİZ DÜŞMEZSE EKONOMİ YAVAŞLAR"

Trump, "Bu maliyetler tam da öngördüğüm şekilde güzel bir şekilde düşüş eğilimindeyken enflasyon neredeyse olamaz, ama bay çok geç kalan, büyük bir ezik, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar Trump'ın Powell'ı açıkla hedef olarak göstermesinin Fed'in bağımsızlığına gölge düşürdüğü belirtiyor.

KENDİSİ ADAY GÖSTERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de Fed başkanlığına eski hazine bakanı yardımcısı Jerome H. Powell'ı kendisi aday gösterdiğini açıklamıştı.

Trump bu seçimler öncesinde de, kasımdaki seçimleri kazanması durumunda Powell’ın görev süresini tamamlamasına izin vereceğini söylemişti.

Trump’la yıldızı hiç barışmayan Powell'ın görev süresi 31 Ocak 2028’de doluyor.