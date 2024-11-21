Avrupa'da ekimde elektrikli araç satışları arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), otomobil satış verilerini yayınladı.
ACEA verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinde yeni otomobil satışları ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 artarak 1,04 milyona ulaştı.
İspanya'da yüzde 7,2, Almanya'da ise yüzde 6 oranında artan otomobil satışları, Fransa, İtalya ve İngiltere'deki daralmayı dengeledi.
TAMAMEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI
Tamamen elektrikli otomobil (BEV) satışları, ekim ayında yüzde 6,9 yükselerek üst üste ikinci ay artış gösterdi.
HİBRİT OTOMOBİL SATIŞI
Hibrit otomobil (HEV) satışlarındaki artış ise yüzde 15.8 olarak kaydedildi.
AB, İngiltere ve EFTA'da Volkswagen satışları yüzde 12,6 artarken, Stellantis yüzde 16,7 ve Renault satışları yüzde 0,4 düştü.
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