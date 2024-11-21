Haberler



Ekonomi



Avrupa'da ekimde elektrikli araç satışları arttı

Avrupa'da ekimde elektrikli araç satışları arttı Avrupa'da otomobil satışları, iki aylık düşüşün ardından ekim ayında yatay seyretti. Avrupa'da elektrikli ve hibrit araç satışlarında ise ekimde artış gözlendi.