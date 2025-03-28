Avrupa'da saatlik işçi maliyeti yüzde 5 arttı

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2024 yılında saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verilerini yayımladı.

Avrupa Birliği'nde (AB) ortalama saatlik iş gücü maliyeti geçen yıl yüzde 5 artarak 33,5 euro seviyesine ulaştı.

Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 4,5 artış gösterdi.

SAATLİK İŞ GÜCÜ ORTALAMASI

Böylece, 2024'te saatlik iş gücü maliyetleri ortalaması AB'de 33,5 euro, Euro Bölgesi'nde ise 37,3 euro seviyesine çıktı.

BİR ÖNCEKİ YILDAKİ SAATLİK ÜCRETLER

Söz konusu maliyetler 2023 yılında AB'de 31,9 euro, Avro Bölgesi'nde de 35,7 euro olarak ölçülmüştü.

Geçen yıl AB ülkeleri arasında saatlik iş gücü maliyetleri 10,6 EUro ila 55,2 euro arasında değişim gösterdi.

EN FAZLA ÜCRET LÜKSEMBURG'DA

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti 55,2 euro ile Lüksemburg'da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Danimarka'da 50,1 euro ve Belçika'da ise 48,2 euro oldu.

Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti ise 10,6 euro ile Bulgaristan'da görüldü. Bulgaristan'ı, 12,5 euro ile Romanya, 14,1 euro ile Macaristan izledi.