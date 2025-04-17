Avrupa'da sert kış LNG talebini artırdı

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Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü’nün üç aylık gaz piyasası raporuna göre, Avrupa’da doğalgaz fiyatları şubat ayında zirve seviyelere ulaştı.

Özellikle Hollanda merkezli TTF vadeli gaz kontratlarında dikkat çeken bir artış yaşandı; 11 Şubat’ta fiyatlar megavatsaat başına 57,32 euroya kadar yükseldi.

Avrupa'da yılın ilk çeyreği, sert geçen kış şartları ve Rusya'dan gelen boru hattı gazındaki azalma, doğalgaz piyasasında dalgalanmalara sahne oldu.

Bölge ülkeleri ihtiyaçları için sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını artırdı.

AVRUPA İÇİN KIŞ SERT GEÇTİ

Rapora göre, kış boyunca yaşanan sert soğuklar, yenilenebilir enerji üretimindeki düşük performans ve Rusya-Ukrayna savaşının enerji arzına etkileri, Avrupa'da depolardaki gaz stoklarının hızla tükenmesine neden oldu. Bu durum, LNG ithalatını teşvik etti.

DAHA ÇOK ABD'DEN ALIM YAPILDI

Avrupa, şubat-mart döneminde Asya'ya kıyasla daha yüksek fiyatlar sunduğu için ABD'den daha fazla LNG kargosu çekti.

LNG TALEBİNİN GÜÇLÜ SEYRETMESİ BEKLENİYOR

Yaz aylarında ise Avrupa'nın yeniden gaz depolarını doldurma çabalarıyla LNG talebinin güçlü seyretmesi bekleniyor. Ancak fiyatların, şirketleri yaz boyunca gaz depolamaya teşvik edecek kadar cazip olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.