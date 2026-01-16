En düşük emekli aylığında 20 bin liralık artışta takvim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemede sona yaklaşılıyor.

Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, söz konusu artışın hangi aşamalardan geçeceğini ve emeklilerin maaş farklarını ne zaman alacağını Ensonhaber’e anlattı.

Gülten, sürecin hızla tamamlanacağını ve emeklilerin herhangi bir hak kaybı yaşamayacağını vurguladı.

KANUN TEKLİFİ KOMİSYON AŞAMASINI GEÇTİ

Dr. Selçuk Gülten’in aktardığına göre, en düşük emekli aylığını artıran düzenleme, “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında ele alındı. Toplam 13 maddeden oluşan teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.

Bu kapsamda, halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığının, ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin TL’ye çıkarılması onaylandı.

GENEL KURUL VE RESMİ GAZETE SÜRECİ

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi gerekiyor. Genel Kurul’dan geçmesinin ardından Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanması şart.

SÜREÇ 21 OCAK'A KADAR TAMAMLANACAK

Dr. Gülten, kanun teklifinin ivedilikle Genel Kurul gündemine gelmesinin beklendiğini belirterek, tüm hukuki sürecin 21 Ocak tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

MAAŞ FARKLARI SONRADAN ÖDENECEK

Emeklilerin maaş ödemelerine 17 Ocak’tan itibaren başlanacağını hatırlatan Gülten, kanun teklifinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından maaş zam farklarının ayrıca ödeneceğini söyledi.

Bu nedenle emeklilerin herhangi bir hak kaybına uğramayacağını vurgulayan Gülten, fark ödemelerinin yasal düzenleme tamamlanır tamamlanmaz hesaplara yansıtılacağını belirtti.