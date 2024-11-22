Avrupalı şirketler işten çıkarma planlarını açıkladı

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Avrupalı şirketler koronavirüs salgını sonrasında devreye aldıkları işten toplu çıkarmalara, sistemli olarak önümüzdeki süreçte de devam etmeye hazırlanıyor.

Zorlu ekonomik koşullar ve ürünlere olan talebin devamlı olarak azalması Avrupalı şirketleri işe alımları durdurmaya veya işten çıkarmalar yapmaya mecbur bırakıyor.

İŞTEN ÇIKARTILACAK İŞÇİ SAYISI

Ağustos ayının başından bu yana rakamlarla şirketlerin açıkladığı işten çıkarma listeleri:

BANKALAR

DNB: 500 KİŞİ

Norveçli banka, Eylül ayında yaptığı açıklamada faiz oranlarını indirip yoğun rekabete hazırlanırken önümüzdeki altı ay içinde 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

SANTANDER: 1.400 KİŞİ

İspanyol Banka, Ekim'deki açıklamasında İngiltere'de 1.400'den fazla kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

UNICREDIT: 1.000 KİŞİ

İtalyan Bankalar birliği 17 Ekim'deki açıklamasında Unicredit'in işçi sendikalarıyla 1.000 gönüllü işten çıkarma ve 500 yeni işe alım yapacağı yönünde anlaşma imzaladığını duyurdu.

OTOMOBİL VE YEDEK PARÇA ÜRETİCİLERİ

MICHELIN: 1.250 KİŞİ

Fransız otomobil lastiği üreticisi 5 Kasım'daki açıklamasında yaklaşık 1.250 çalışanın istihdamını etkileyecek şekilde Fransa'nın batısındaki iki tesisini kapatacağını duyurdu.

SCHAEFFLER: 4 BİN 700 KİŞİ

Otomobil ve endüstriyel müşterilerin düşük talebi ve Alman otomobil ve otomobil parçası üreticisi 5 Kasım'daki duyurusunda 4 bin 700 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

ENDÜSTRİYEL VE MÜHENDİSLİK

NORTHVOLT: 1.600 KİŞİ

İsveçli pil üreticisi Eylül ayındaki duyurusunda 1.600 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

PERAKENDE VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SATICILARI

AUCHAN: 2 BİNDEN FAZLA KİŞİ

Fransız süpermarket zinciri, mağazalarındaki azalan müşteri sayısını sebep göstererek 5 Kasım'daki duyurusunda 2 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

TELEKOMİNİKASYON ŞİRKETLERİ

TELIA: 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ

İsveçli telekom operatörü Eylül ayındaki açıklamasında 3 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

DİĞER ŞİRKETLER

AIRBUS: 2BİN 500 KİŞİ

Uçak üreticisi Airbus, 16 Ekim'deki duyurusunda şirketin Savunma ve Uzay bölümde 2026 yılının ortasına kadar yaklaşık 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

LUFTHANSA: YÜZDE 20 ORANINDA İŞÇİ

14 Ekim'de Manager Magazin'de yayınlanan habere göre Alman Lufthansa idari biriminden yüzde 20'lik oranda işleri kademeli olarak azaltacağını bildirdi.

SHELL: YÜZDE 20 ORANINDA İŞÇİ

Enerji devi Shell'in petrol ve doğalgaz arama ve geliştirme çalışmalarına ayrılan iş gücünü yüzde 20 oranında azaltılacağı şirket kaynaklarınca Reuters'a Ağustos ayında bildirildi.