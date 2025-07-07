Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı 'Sabiha Gökçen' oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa havalimanları arasındaki güçlü konumunu koruyor.

Sahip olduğu potansiyeli istikrarlı bir büyüme olarak yansıtan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG), Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Mayıs 2025 Trafik Raporu’na göre Avrupa’da 40 milyon üstü yolcu kategorisi olan "MAJOR Havalimanları" arasında en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

YÜZDE 15'LİK ARTIŞ

ISG, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında büyüme kaydederek mayıs ayında yaklaşık 3,94 milyon yolcuya hizmet verdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu sayısına göre 2025 yılı başından bu yana Avrupa havalimanları arasında 9. sırada yer alıyor.

SINIRLI KAPASİTE, ÜST DÜZEY KULLANIM

Avrupa, Asya ve Afrika havayolu bağlantısında stratejik bir "hub" haline gelen Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, dinamik şekilde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 2024 yılından beri hayata geçirilen "Yolcu Akışını İyileştirme Projeleri" sayesinde, sınırlı kapasiteden en üst düzeyde yararlanılıyor.

Terminaldeki altyapı ve hizmet yenileme çalışmaları 2025 yılında da mevcut yolcu trafiğini aksatmadan devam ederken güvenlik ve pasaport süreçlerinde gerçekleştirilen teknolojik ve operasyonel iyileştirmelerle yolculara yoğun tatil sezonunda konfor alanları oluşturuluyor.

İSTANBUL'U 148 DESTİNASYONA BAĞLIYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ verilerine göre, 2025 Mayıs ayında yolcu trafiği iç hatlarda bir milyon 775 bin, dış hatlarda 2 milyon 174 bin olmak üzere toplamda yaklaşık 3 milyon 949 bin olarak gerçekleşti.

Ulaşım kolaylıkları ve merkezi noktalara yakınlığıyla "Şehrin Havalimanı" olarak anılan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), geliştirdiği yeni iş birlikleri sayesinde İstanbul ve çevresini, 53 ülkede 39 iç hat ve 109 dış hat olmak üzere toplam 148 destinasyona bağlıyor.