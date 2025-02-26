Avrupa'nın en yoğun hava kargo merkezi: İstanbul Havalimanı

AA

İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki rakiplerinin içinden kargo taşımacılığı ile de sıyrıldı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından, havalimanının 2024'te Avrupa'nın en yoğun hava kargo merkezi olduğu açıklandı.

İstanbul Havalimanı'nda, 2024'te 1,97 milyon ton kargo yükü elleçlemesi yapıldı.

KARGO ELLEÇLEMESİ BİR YILDA YÜZDE 39,6 ARTTI

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) 2024 Yıllık Trafik Raporu'na göre, Avrupa'nın en yoğun hava kargo havalimanıyız ve 1,97 milyon ton kargo elleçledik. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 39,6'lık artışa denk geliyor." ifadesi kullanıldı.