Avrupa'nın en yoğun havalimanı: İstanbul Havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 15-21 Eylül dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı, 15-21 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1.599 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

GÜNLÜK ORTALAMA UÇUŞLA

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1.599 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NI FRANKFURT HAVALİMANI TAKİP ETTİ

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1.407 uçuşla Frankfurt, 1.405 uçuşla Amsterdam, 1.374 uçuşla Charles de Gaulle ve 1.335 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.