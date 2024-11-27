Ayçiçeğinde gümrük vergileri yeniden düzenlendi

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Ticaret Bakanlığı, bir mesaj yayınlayarak, "Ayçiçeği yağı üreten sanayicilerimizin tohum ihtiyacının karşılanması ve ayçiçeği yağında arz güvenliği ile fiyat istikrarının sağlanmasını teminen gümrük vergileri yeniden düzenlendi." açıklamasına yaptı.

Ticaret Bakanlığı, "Bilindiği üzere, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahı birlikte değerlendirilmektedir." diyerek şu açıklamada bulundu:

Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak, Ticaret Bakanlığımız tarafından ticaret politikalarının tüm araçları zamanlıca ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

ÇİFTÇİMİZİN TEŞVİK EDİLEREK GÖZETİLDİ

Bu çerçevede, ülkemizde rekolte ve verimin düşmesine yol açan olumsuz iklim şartlarının yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmelerin etkisi sonucunda, üretimi tüm dünyada olumsuz yönde etkilenen yağlık ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği yağında arz talep dengesinin sağlanması ve aynı zamanda yağlık ayçiçeği tohumu üretiminin artırılması açısından, çiftçimizin teşvik edilerek gözetilmesini teminen Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde konu Ticaret Bakanlığı yakinen takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

"VERGİLİ TARİFE KONTENJANI AÇILDI"

Bu kapsamda, 5/8/2024 tarihli ve 8788 sayılı Karar uyarınca, yağlık ayçiçeği tohumunun hasat dönemi ve çiftçi gelirinin korunması gereği dikkate alınarak, iç ve dış piyasa şartları itibarıyla gerekli görülen haller dışında, 1 Temmuz-30 Kasım 2024 tarihleri arasında yerli ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olmak üzere, ülkemizde ham ve rafine ayçiçeği yağı üretimi yapan firmalara yönelik, 2025 yılı Mayıs ayına kadar geçerli 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 8 veya bunun karşılığı 400 bin ton, ham ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır.

YENİ VERGİ ORANI

Bu itibarla yağlık ayçiçeği tohumunda İthalat Rejimi kapsamında yüzde 27 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 12, 8788 sayılı Karar ile açılan tarife kontenjanı çerçevesinde yüzde 8 olarak uygulanacak gümrük vergisi ise yüzde 0 olarak revize edilmiştir.

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