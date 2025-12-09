AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi 16. kez gerçekleştirildi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından her yıl düzenlenen “AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi”nin 16'ncısı, 9 Aralık 2025 Salı günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

AVM yatırımcıları, merkez yöneticileri, perakendeciler, AVM yöneticileri ve sektöre destek veren firmaları bir araya getiren zirvede, sektörün bugünü ve yarını konuşuldu. Alkaş iş birliğiyle düzenlenen zirvede “1 Numaralı Markalar” ödülleri de sahiplerini buldu.

Alkaş iş birliğiyle düzenlenen zirve, ticari gayrimenkul ve AVM yatırımcıları ile perakendenin önde gelen isimlerini bir araya getirerek sektöre ışık tuttu.

Fiba Commercial Properties ana sponsorluğunda düzenlenen zirvede alışveriş ekonomisinin geleceği hakkında değerli görüşler paylaşılırken, “1 Numaralı Markalar” ödülleri de sahiplerini buldu. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in de katıldığı zirve; Nuri Şapkacı (AYD Yönetim Kurulu Başkanı) ve Yurdaer Kahraman’ın (Fiba CP CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi) açılış konuşmalarıyla başladı.

"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ, TÜM FİZİKİ ALTINLARIN TOPLAM DEĞERİNDEN 20 KAT DAHA DEĞERLİ"

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, açılış konuşmasında “Bugün burada yalnızca AVM sektörünün mevcut durumunu paylaşmak için değil; Türkiye’nin ticari gayrimenkul vizyonuna birlikte yön vermek ve önümüzdeki dönemin yol haritasını ortak akılla şekillendirmek için bir aradayız. Bu vizyonu konuşurken, içinde bulunduğumuz gayrimenkul sektörünün küresel ölçekte nasıl bir güce sahip olduğunu da doğru okumamız gerekiyor. Bahsettiğimiz gayrimenkul sektörü, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık dört katı büyüklüğe sahip bir alan. Tüm fiziki altınların toplam değerinden 20 kat daha değerli! Küresel gayrimenkullerin toplam değeri, dünya borsalarının tamamının değerinin üç katı. Bu devasa hacmin içinde ticari gayrimenkullerin payı ise yüzde 15 düzeyinde. Türkiye, bu büyük pastadan çok daha yüksek bir pay alma potansiyeline sahip. Bu nedenle sektörümüz, doğru bir vizyonla ele alınmayı fazlasıyla hak ediyor.” dedi.

"ZİYARETÇİ GİRİŞLERİ AZALDI"

“2025 yılı Ekim sonu itibarıyla sektörümüz, yılın ilk on ayında metrekare verimliliğinde yüzde 29 büyüme kaydetti. Ekim sonunda açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 32,87 olduğunu dikkate aldığımızda, reel olarak cirolarda sınırlı bir daralma olduğunu görüyoruz." diyen Şapkacı, sözlerine şöyle devam etti:

Ziyaretçi girişleri ise aynı dönemde yüzde 3,4 oranında azaldı. Bu tablo aslında enflasyon hedeflerine yönelik politikaların doğal ve öngörülebilir bir yansımasıdır. Biz AVM yatırımcıları olarak bu dönemde sadece ayakta kalmaktan da öte, daha da ilerleyebilmenin yollarını arıyor; elimizden gelen katkıyı vermeye devam ediyoruz. Tüm bu koşullar altında yatırımlar tarafına baktığımızda, 2026 yılında Türkiye’de 6 yeni alışveriş merkezinin açılması planlanıyor. Fakat önemle belirtmek gerekir ki bu projelerin neredeyse tamamının inşaatı pandemi öncesine dayanıyor. Olağan dışı koşullar sebebiyle yavaşlayan süreçler şimdi tamamlanma aşamasına geliyor.

Türkiye, genç nüfusu, güçlü AVM altyapısı, çeşitlenen tüketim alışkanlıkları ve stratejik konumuyla uluslararası yatırımcılar için hâlâ yüksek potansiyel taşıyan bir pazardır. Ancak hem dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar hem de mevzuattaki belirsizlikler, yerli ve yabancı yatırımcıların uzun vadeli planlarında daha temkinli adım atmasına yol açıyor. Reel cirolardaki baskı, artan maliyetler ve küresel uygulamalardan ayrışan düzenlemeler, yatırımcının finansal manevra alanını ciddi şekilde daraltıyor. Bu nedenle hem yeni AVM yatırımlarında hem de mevcut merkezlerin yenileme–modernizasyon süreçlerinde ciddi bir yavaşlama görüyoruz. Bu durum sektörün büyüme dinamiklerini sınırlayan kritik bir faktör haline gelmiştir.

“TÜRKİYE AVM SEKTÖRÜ 50 MİLYAR DOLAR YATIRIM HACMİNE SAHİP”

Konuşmasında AVM yatırımlarının ülke ekonomisi açısından ne anlama geldiğinin altını çizen AYD Başkanı Nuri Şapkacı, “Türkiye alışveriş merkezi sektörü 50 milyar dolar yatırım hacmine sahip. Türkiye’de 450 AVM’de faaliyet gösteren yüzlerce marka ve yaklaşık 43 bin mağaza var. Yılda 2,5 milyar kişi, yani her ay Türkiye nüfusunun 2,5 katı kadar ziyaretçi alışveriş merkezlerini ziyaret ediyor. AVM ekosistemi doğrudan 600 bin kişiye, dolaylı olarak 2,1 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Her yıl milyarlarca liralık vergi kaynağı oluşturan; kayıt içi ekonomiyi güçlendiren ve turizme katkı veren çok önemli bir ekonomik omurgadan söz ediyoruz. AVM’ler aynı zamanda perakendenin küreselleşmesinde bir kaldıraç etkisi yaratıyor. Ulusal markalarımızın büyümesi, yurt dışına açılması ve yabancı markaların Türkiye’yi tercih etmesi bu ekosistemin gücüyle mümkün oluyor.” dedi.

AVM SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ VE ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Şapkacı, AVM sektörünün geleceğine ilişkin önemli başlıkları da şöyle sıraladı:

Mevcut yatırımlar artık büyümenin yükünü taşımakta zorlanıyor. Yeni yatırım ise neredeyse durma noktasında. Yatırım olmadan bu faydanın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Oysa bugün Türkiye’nin AVM yatırımcısı; lojistikten ofise, karma projelerden turizme kadar geniş bir alanda yatırım yapma kapasitesine sahip güçlü bir ticari gayrimenkul yatırımcısıdır. Bu potansiyeli hayata geçirebilmek için elbette kamu tarafından da beklentilerimiz var. Yatırım ortamının tekrar çekici hale gelmesi için uluslararası normlarla uyumlu, sosyal konuttan ayrılan, tanımı ve içeriğiyle uzmanlaşmış bir ticari gayrimenkul mevzuatına; bir başka deyişle enflasyon gerçekleriyle uyumlu, piyasa rayiçleri doğrultusunda, sözleşme serbestisine dayandırılacak bir ticari gayrimenkul kira rejimine ihtiyaç vardır.