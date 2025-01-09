Aydın-Denizli Otoyolu hizmete açılıyor

AA

Zamandan ve paradan tasarruf sağlanacak Aydın-Denizli Otoyolu yarın hizmete açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyolla zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edileceğini açıkladı.

"Aydın-Denizli Otoyolu ile ambulansların hastalara daha hızlı ulaşmasını sağlıyor, trafikte vakit kaybını minimuma indiriyoruz." diyen Abdulkadir Uraloğlu, "Güvenli yollarla hayata tutunuyoruz. Ege’nin yeni rotası, sağlıkta hayat kurtarıyor." açıklamasını yaptı.

AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Uraloğlu, açıklamasında, otoyolun resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceğini bildirerek şu ifadeleri kullandı:

Otoyolun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresi 55 dakikaya iniyor.

BİRİNCİ VE İKİNCİ ETABIN GÜZERGAHI

Bakan Uraloğlu, otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaştığını, ikinci etabın ise Kuyucak'tan başlayıp, Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlandığını aktardı.

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR

Kısalan seyahat süresiyle önemli kazanımlar elde edileceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

Otoyolla zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Otoyolun bir diğer önemli faydası ise çevreye ve ekolojik dengeye olan katkısı. Projemiz, yıllık 61 bin ton daha az karbon salımı anlamına geliyor. Böylece daha yeşil bir ulaşım altyapısını da desteklemiş oluyoruz.

"ULAŞIMIN GÜCÜNE GÜÇ KATILACAK"

Uraloğlu, Aydın ve Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü vazifesi gördüğüne dikkati çekerek, otoyolla özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgenin ulaşım ağının gücüne güç katacaklarının altını çizdi.

"TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR"

Projenin özellikle turizm sektörü için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunduğunu belirten Uraloğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine yüksek standartlı ulaşımı sağlaması ve süreyi kısaltması bölgeyi ziyaret edenlerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayacak. Bu vesileyle turistik aktiviteler artacak, vatandaşlara yeni yatırım ve istihdam fırsatları sunacak.

İZMİR LİMANI'NA DENİZLİ ÜZERİNDEN ULAŞIM

Ayrıca, otoyolun hizmete sunulmasıyla bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi mümkün olacak.

"OTOYOL AĞI 3 BİN 796 KİLOMETREYE YÜKSELDİ"

Uraloğlu, 2002-2024 yıllarında Türkiye'nin ulaşım projelerinde çağ atladığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu: