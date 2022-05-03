Aydın enginarını hem üretip hem de soyarak piyasaya sürüyorlar

Aydın'da enginar üreten bir aile; bu sebzeyi tesislerinde soyarak, limon ve tuzlu suyla dolu bidonların içerisinde pazarlıyor.

Sağlık için uzmanların tüketilmesini önerdikleri enginar üreten bir ilimiz Aydın.

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi’nde üniversite eğitimini Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret üzerine tamamlayan Mürşide Menderes ile eşi Bilgisayar Mühendisi Cafer Menderes devlet memurluğundan vazgeçip enginar tarlalarında mesai yapmaya başladı.

Mürşide Menderes, bir yandan enginar üretimi yaparken diğer yandan da Aydın enginarını başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtıyor.

Sakız ve Bayrampaşa enginarı yetiiştiriyor

Ağustos sonundan eylül ortalarına kadar dikilen enginarlardan "Sakız enginarı" kasım ve aralık aylarında, "Bayrampaşa enginarı" ise bahar mevsiminde hasat ediliyor. Hasat dönemine girilmesi ile birlikte yemyeşil enginar bahçelerinde hummalı çalışmalara başlandı.

“5 bin hektarın üzerinde enginar ekimi yapılıyor”

İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde enginar işçileri ile birlikte tarlaya gelerek özenle enginarları toplayan Mürşide Menderes, “Aydın’ın Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin hektarın üzerinde enginar ekimi yapılıyor. Bu mahallenin neredeyse tamamı geçimini enginardan sağlıyor. Babam da uzun süre enginar üreticiliği yaptı. Erkek kardeşim de bu işi babamdan devralarak enginar üretimi yapıyor. Hep enginar ile iç içeydim ve yıllardır severek tüketiyorum. Üniversite öğrenimimin ardından devlet memurluğuna başladım. Ancak bu iş her zaman aklımdaydı ve sevdiğim, bildiğim işi yapmak için harekete geçtim. Çalıştığım kurumdan ücretsiz izin alarak bu işe başladım. Sağ olsun eşim de bana çok büyük destek oluyor. Hasat dönemlerinde sabahın erken saatlerinde tarlaya gelerek enginarları topluyoruz.





Enginarlar soyularak pazarlanılıyor

Sonra bu enginarlar işletmemize gidiyor. Orada da soyularak çanağını çıkartıyoruz. Çanak enginar olarak hazırlıyoruz.” dedi.

E-ticaret üzerinden Türkiye’ye yayılıyor

Özenle hazırlanan enginarları kurdukları e-ticaret sistemi üzerinden kurdukları "Aydın Yöresel Ürünler" isimli sosyal medya hesabından vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Menderes, “Enginarlarımızın internet üzerinden satışını gerçekleştiriyoruz. Talep eden restoranlara, marketlere de gönderiyoruz. Bunun yanında toptan satış da yapıyoruz.” diye konuştu.

“Enginar etten daha değerli bir ürün”

Enginarın etten daha değeli bir ürün olduğunu ifade eden enginar üreticisi Ahmet Çelik ise şunları söyledi; “Yaklaşık 15 yıldır enginar üreticisiyiz. Kendi arazilerimizin yanı sıra kiraladığımız arazilerde de enginar yetiştiriyoruz. Bu işi babamızdan devraldık ve gittiği yere kadar da götüreceğiz. Üretimde sıkıntı yaşıyoruz, ama biz durmayacağız ve üretmeye devam edeceğiz. Enginar yıldan yıla adını daha da duyurarak pazarını genişletiyor. Bana kalırsa enginar etten daha değerli bir ürün. Lezzet olarak da bu sebzenin üzerinde tat tanımam. Bu sebzenin artık gıdadan ziyade sağlık açısından da değeri de büyük. Karaciğere çok faydası var. Enginar, sağlık ve şifa kaynağı.”