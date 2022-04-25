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    Aydın'da bayram için rezervasyon yüzde 80'e ulaştı

    Havaların ısınması ve uzun sürecek bayram tatili zamanı birleşince vatandaşların Ege'deki tesislere ilgisi arttı.
    • 25.04.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 15:55
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    Aydın'da bayram için rezervasyon yüzde 80'e ulaştı

    Yurt içi ve yurt dışı turizm için önemli merkezlerden olan 40 bin yatak kapasitesine sahip Aydın'daki tesislerde, Ramazan Bayramı telaşı çoktan başladı. Turizmciler, önemli turizm kentlerinden Kuşadası’nda Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamladı.

    Rezervasyonlarla doluluk yüzde 2 oldu

    Aydın'da Ramazan Bayramı için yapılan rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 80’lara ulaştı.

    Rezervasyonlar esnafı hareketlendirdi

    Rezervasyonlarda yaşanan hareketlilik sektör temsilcileri ile esnafı sevindirirken, tesislerde alınan önlemler yoğunlaştırıldı.

    Bayrama yakın doluluk daha da artar

    İHA'nın haberine göre, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Tacettin Özden "Salgının yavaş yavaş sonlarına geldik, bayramda doluluk oranlarımız yüzde 80’lere ulaştı, bayrama yakın doluluk oranları daha da artar düşüncesindeyim. Özellikle Avrupa’dan yoğun rezervasyon talepleri var. 2022 yazı bu sene bir aksilik yaşanmaz ise güzel geçecek düşüncesindeyim." dedi.

    Aydın da bayram için rezervasyon yüzde 80 e ulaştı #1

    "İnsanlar 2 yıldır çok sıkılmıştı"

    Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Köroğlu, "Kuşadası’nda 2022 yılı beklediğimiz gibi çok iyi başladı. İnsanlar pandemide 2 yıl boyunca çok sıkılmışlardı, tatile gelemiyorlardı, özellikle Avrupalı müşterilerimiz uzun süredir ayrı kalmışlardı o yüzden 2022 beklentilerimiz gibi çok iyi başladı ve şu anda da iyi devam ediyor.

    "Ukrayna’daki savaş özellikle Ege Bölgesi'ni pek etkilemedi"

    Daha çok Ruslar Antalya bölgesine geldiği için Ukrayna’daki savaş Ege Bölgesi'ni pek etkilemedi ama illa ki bir kısım etkilendi.

    Aydın da bayram için rezervasyon yüzde 80 e ulaştı #2

    Avrupa'dan gelişler arttı

    Avrupa ülkelerindeki artıştan dolayı çok fazla bunu hissetmiyoruz. Bu yaz bölge üst düzey olacak en son 2019 yılında biraz doluluklarımız vardı. Bu yaz 2019 yılınız üzerine çıkarız.

    2022 iyi geçecek

    Bu dönem 2022 yılı bütün otelciler için çok iyi geçer diye düşünüyorum. Bayramda rezervasyonlar şimdiden yüzde 80’lere ulaştık. Şu an iyi hatta bayramda tatil yapacak olanlar varsa geç kalmadan rezervasyonlarını yaptırsınlar, çünkü son günlerde yer bulamayabilirler." diye konuştu.

    Aydın da bayram için rezervasyon yüzde 80 e ulaştı #3


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