Aydın'da Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda ‘Türkiye Kart’ dönemi başladı

Kuşadası’nda mavi ve yeşilin her tonunun bir arada görülebildiği Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yaya ziyaretçiler için ‘Türkiye Kart’ uygulaması başlatıldı.

Yaya girişlerinin daha hızlı ve kolay olması amacıyla başlatılan uygulamada, Milli Park’ın girişinde turnike sistemi devreye alındı.

KARTI OLAN KARTINI, KARTI OLMAYAN QR KODU OKUTUP GİRİŞ YAPABİLECEK

Yeni sistemde, Milli Park’ı yaya olarak ziyaret edecek misafirler, turnikelere TRKART’larını okutup, giriş yapabilecekler.

TRKART’ı olmayanların ise mobil uygulama üzerinden giriş ücretini QR kod ya da kredi kartı ile ödeme yapabileceği bildirildi.