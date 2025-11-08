Abone ol: Google News

Aydın'da Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda ‘Türkiye Kart’ dönemi başladı

Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yaya ziyaretçilerin girişlerinde ‘Türkiye Kart’ uygulamasına geçildi. Park girişine kurulan turnike sistemiyle ziyaretçiler artık kartlarını okutarak giriş yapabilecek.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 18:13
Aydın'da Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda ‘Türkiye Kart’ dönemi başladı
  • Aydın'da Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda ‘Türkiye Kart’ uygulaması başladı.
  • Parkın yaya girişlerinde turnike sistemi kuruldu ve kart okuyucu ile giriş yapılabilecek.
  • TRKART'ı olmayanlar mobil uygulama üzerinden ödeme yapabilecek.

Kuşadası’nda mavi ve yeşilin her tonunun bir arada görülebildiği Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yaya ziyaretçiler için ‘Türkiye Kart’ uygulaması başlatıldı.

Yaya girişlerinin daha hızlı ve kolay olması amacıyla başlatılan uygulamada, Milli Park’ın girişinde turnike sistemi devreye alındı.

KARTI OLAN KARTINI, KARTI OLMAYAN QR KODU OKUTUP GİRİŞ YAPABİLECEK

Yeni sistemde, Milli Park’ı yaya olarak ziyaret edecek misafirler, turnikelere TRKART’larını okutup, giriş yapabilecekler.

TRKART’ı olmayanların ise mobil uygulama üzerinden giriş ücretini QR kod ya da kredi kartı ile ödeme yapabileceği bildirildi.

Ekonomi Haberleri