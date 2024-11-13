Aylık aktif kripto adresi sayısı 220 milyonla zirveye çıktı

DHA

Kripto para piyasalarında işlem yapan aylık aktif adres sayısının 220 milyonla tüm zamanların en yüksek seviyeleri olarak kaydedildiği bu dönem, kripto para piyasalarındaki yeni rekorları da beraberinde getirdi.

ABD'de seçim sonucunun netleşmesi ve Donald Trump'ın galibiyetini ilan etmesiyle birlikte Bitcoin, yeni rekorlara koştu.

KRİPTO PARA PLATFORMLARI YÜKSELİŞİ ETKİNLİKLERLE KUTLUYOR

Bu gelişim dönemini kutlamak ve yeni kullanıcıları bu ekosisteme katılmaya teşvik etmek için özel bir ödül havuzu etkinliğine imza atıldı.

Kripto para piyasalarına yönelik artan ilgiyi, kullanıcıları kripto alım satımında ödüllendirerek motive etmek için fırsata dönüştüren kripto platformu BitMart, Bitcoin’in son rallisini 10 bin USDT’lik bir ödül havuzuyla kutlayacağını duyurdu.