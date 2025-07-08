Haziranda en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ait "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı.

Bu verilere göre aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) yaşandı.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde1,73, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde2,82 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde gerçekleşti.

YATIRIM ARAÇLARININ HAZİRAN PERFORMANSI

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 1,50, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,98 ve külçe altın yüzde 0,62 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,16 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise; euro yüzde 2,59, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,06, külçe altın yüzde 1,71 ve Amerikan Doları yüzde 0,36 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,10 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

ÜÇ AYLIK SONUÇ

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,33 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

ALTI AYLIK SONUÇ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,37 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

YILLIK SONUÇ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,29 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.