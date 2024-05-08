Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu TÜİK verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri, BIST 100 endeksinde gerçekleşti. BIST 100 aynı zamanda yıllık oranda da yatırımcısına en fazla kazandıran araç olarak öne çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının nisan ayı reel getiri oranlarını açıkladı.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yatırımcısına kazandıran ikinci yatırım aracı: Külçe altın

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) yüzde 0,56, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,76, Amerikan Doları yüzde 2,55 ve euro yüzde 3,87 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın yüzde 1,78 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16, DİBS yüzde 0,36, Amerikan doları yüzde 2,15 ve euro yüzde 3,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,60 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 23,85, Amerikan doları yüzde 7,40 ve euro yüzde 5,04 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 26,71 ve DİBS yüzde 44,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yatırımcısına yıllık bazda kaybettirenler

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 13,54 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan doları yüzde 1,54, euro yüzde 3,70, mevduat faizi (brüt) yüzde 32,81 ve DİBS yüzde 49,41 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.