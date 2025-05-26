AYM'nin iptal kararı: 3600 ek gösterge için atanma şartı kalktı

DHA

Milyonlarca memuru ilgilendiren bir dava, memurların lehine sonuçlandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartı getiren düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

İptal kararı, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

MEMURLARIN 3600 EK GÖSTERGESİNİN İPTALİ ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİTTİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Ankara 18'inci İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların 3600 ek göstergeden faydalanmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada, ilgili düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

ÖNCEDEN VERİLDİĞİ İÇİN AYRIMCILIK YARATTIĞINA KARAR VERİLDİ

Başvuruda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2022'de eklenen geçici 47’nci maddede yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce" ibaresinin, 15 Ocak 2023 öncesi ve sonrası atanan memurlar arasında ayrımcılık yarattığı belirtildi.

"AYNI ŞARTLARI TAŞIYAN MEMURLARA FARKLI UYGULAMA YAPILAMAZ"

Aynı şartları taşıyan memurlar arasında farklı uygulama yapılmasının haklı ve makul bir gerekçeye dayanmadığı ifade edildi. Başvuruyu değerlendiren AYM, söz konusu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti.

Kararın 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

"15 OCAK 2023'TEN SONRA UYGULANAMAMASI HAKSIZ"

Kararın gerekçesinde; 657 sayılı Kanun'da bazı devlet memurlarının ek göstergeden yararlanmasının düzenlendiği, ancak bu hakkın sadece 15 Ocak 2023'ten önce göreve başlayanlara tanındığı belirtildi.

“EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI”

Yüksek Mahkeme, mesleğe başlama tarihine göre farklı uygulama yapılmasının, mülkiyet hakkı kapsamında eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

"KARARIN MAKUL BİR GEREKÇESİ YOK"

Bu durumun, 15 Ocak 2023 ve sonrasında atanan memurlar açısından farklı muamele anlamına geldiği vurgulanan kararda, söz konusu ayrımın nesnel ve makul bir gerekçesinin bulunmadığı ifade edildi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, memurların ve memur emeklilerinin aylık maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesi için kullanılan kriterlerden biri.

Ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının ve özellikle de emekli ikramiyelerinin yüksek olması anlamına geliyor.

Sahip olduğu unvan içinde ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun maaşı ve ikramiyesi aynı olmuyor.

Ek göstergeler, özellikle öğretmenler, polisler, sağlık çalışanları ve din görevlilerinde öne çıkıyor ve bazı şartları içeriyor.