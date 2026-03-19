Ayva fiyatları uçtu: Kilo fiyatı 300 liraya dayandı

TÜİK verilerine göre, 2024’te 203 bin ton olan ayva üretimi, 2025’te yaşanan zirai don nedeniyle 83 bin tona geriledi. Bu yaklaşık yüzde 59’luk düşüş, fiyatların yükselmesine neden oldu.

Bursa’daki bazı marketlerde ayva kilosu 298,80 TL’ye kadar çıkarken, diğer marketlerde 150 ila 258 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

OSMANELİ'DE REKOLTE DARALDI

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen ayva, bölge ekonomisi için önemli bir ürün olmasına rağmen bu yılki zirai don rekolteyi olumsuz etkiledi. Günlük tüketimin yanı sıra lokum, reçel ve pekmez gibi ürünlerin hammaddesi olarak kullanılan ayva, üreticisini ve alıcısını üzdü.

Geçen yıl Avrupa pazarına Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere’ye ihraç edilen Osmaneli ayvası, bu yıl neredeyse ihraç edilemedi.

LÜKS MEYVE HALİNE GELDİ

Yerinde kilosu 250 lirayı bulan ayva, tüketimde lüks meyveler arasında yer aldı. Uzmanlar, iklim şartlarının meyve üretimine etkisiyle fiyatlarda ciddi dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çekiyor.

Tüketiciler, ayva fiyatlarının normal seviyelere dönmesini beklerken, bu sezon ayva almak artık sadece özel durumlarda mümkün görünüyor.