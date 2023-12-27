Ayvalık-Midilli kapısında 2024'te yolcu rekorunun kırılması bekliyor Türk vatandaşların 2024 yılında 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda vize uygulamasıyla birlikte Türk yolcu sayısında en az yüzde 20 artış bekleniyor.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında yapılan görüşmeler sonucunda, vatandaşların 2024 yılında 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulaması onaylandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nin 2023 yılı son meclis toplantısında Türk vatandaşların 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda vize uygulamasının onaylanmasıyla birlikte Türk yolcu sayısında en az yüzde 20 artış beklendiği dile getirildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, sorumluluk sahalarında bulunan Ayvalık-Midilli kapısının 2024 sezonunda rekor yolcu sayısına ulaşacağını, turizm sektörü için yeni bir dönem başlayacağını işaret etti.

Karar deniz taşımacılarını mutlu etti

Şimşek, haberin sektör olarak kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, bu gelişme ile karşılıklı maddi gelişimlerimizin artacağını düşündüğünü aktardı.

“Yolcu ve araç taşımacılığına pozitif bir ivme kazandıracak”

İMEAK DTO Aliağa Şubesi’nin sorumluluk bölgelerinden biri olan Ayvalık’ın bu karardan çok olumlu etkileneceğinin altını çizen Şimşek, şu açıklamada bulundu:

Bu durum Ayvalık-Midilli hattında gerçekleştirilen yolcu ve araç taşımacılığına muhakkak pozitif bir ivme kazandıracaktır. 2023 yılı içerisinde bu hatta yaklaşık 90 bin yolcu taşındı. Bu sayının 60 binlik kısmını vatandaşlarımız oluşturdu. Bu hatta 2019 yılı öncesinde de 7 yıl boyunca kapı vizesi uygulaması devam etmişti. Bu anlamda hem Ayvalık’taki liman işletmemiz ve gümrük personelimiz hem de Midilli tarafındaki yetkililer bu kapı vizesi uygulamasına yabancı değiller.

“2024 sezonunda 120 bin yolcu bekliyoruz”

Gelecek yıl Ayvalık-Midilli hattının Türk-Yunan ilişkilerinin iyi olması ve kapı vizesinin uygulamaya konulması ile birlikte Türk yolcu sayısında en az yüzde 20 artış olacağını öngördüklerini söyleyen Şimşek, şu bilgileri verdi:

Aynı şekilde yunan yolcularının da bu dostluk ikliminden etkilenerek özellikle Ayvalık’ın geleneksel Perşembe Pazarı’na gelip ihtiyaçlarını gidermeleri konusunda daha fazla istekli olacaklarına inanıyorum. Tüm bu olumlu noktaları birleştirdiğimizde Ayvalık-Midilli kapısının 2024 sezonunda rekor kırarak 120 bin yolcu sayısına erişebileceğini düşünüyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)