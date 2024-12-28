Ayvalık’taki otellerde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı

DHA

Ayvalıklı turizmciler tatilcileri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Kuzey Ege’de turistik tesisler yılbaşı tatiline yüzde 75 ile yüzde 80’lik doluluk oranıyla giriyor.

Kuzey Ege’nin en önemli destinasyonlarından Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2025 yılına girerken turistik otellerde oluşan yoğunluk, turizmciler tarafından can suyu olarak nitelendiriliyor.

"AYVALIK YENİ YILA YÜZDE 70-80 DOLU GİRECEK"

Ayvalık Turizm Altyapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, yeni yıla girerken ilçedeki turistik otellerde yüzde 70 ile yüzde 80 oranlarına ulaşan bir doluluk oranın olduğunu söyledi.

HAVALARIN SOĞUK OLMASI TATİLE ENGEL DEĞİL

Bu oranın 2024 yılının yılbaşı ile kıyaslandığında yüzde 15 ile yüzde 20 civarında bir artışı beraberinde getirdiğini belirten Özgültekin, “Havaların soğuk olmasına rağmen yeni yıla girerken, bu bizim için çok iyi bir başlangıç olacaktır.” diye konuştu.