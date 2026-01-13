Azerbaycan, 2025'te 27,7 milyon ton petrol ve 51,5 milyar metreküp doğalgaz üretti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Azerbaycan petrol ve doğalgaz üretiminde aktif rol oynayan bir ülke.

Kendi enerjisini kendi kaynaklarından karşılayan Azerbaycan'da geçtiğimiz yıl yapılan petrol ve doğalgaz üretimi ve ihracat verileri, Azerbaycan Enerji Bakanlığı tarafından açıklandı.

Buna göre, Azerbaycan'da 2025 boyunca 27,7 milyon ton petrol ile 51,5 milyar metreküp doğalgaz üretildi.

Buna göre, Azerbaycan'da gaz kondensatı dahil olmak üzere 27,7 milyon ton petrol üretimi yapıldı.

AZERBAYCAN'IN YILLIK PETROL VE DOĞALGAZ ÜRETİM VERİLERİ

Geçen yıl ülkede 51,5 milyar metreküp doğalgaz üretilirken, Avrupa'ya 12,8 milyar metreküp, Türkiye'ye 9,6 milyar metreküp, Gürcistan'a 2,3 milyar metreküp, Suriye'ye 0,5 milyar metreküp olmak üzere 25,2 milyar metreküp doğal gaz ihracatı gerçekleştirildi.

Azerbaycan'da, "Azəri-Çıraq-Güneşli" ve "Şahdeniz" sahalarının işletmeye alınmasından 1 Ocak 2026'ya kadar geçen sürede ise yaklaşık 670,3 milyon ton petrol (gaz kondensatı dahil) ve 508,6 milyar metreküp doğalgaz üretildi.

Söz konusu dönem boyunca toplam 668,3 milyon ton petrol ve 191,2 milyar metreküp doğalgaz ihraç edildi.