BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, yarın Türkiye'yi ziyarette edecek BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.