BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, yarın Türkiye'yi ziyarette edecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 16 Temmuz 2025'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.
"YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY'İN İLK TOPLANTISI YAPILACAK"
Duran, paylaşımında şu bilgileri kaydetti:
Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı icra edilecektir.
“STRATEJİK ORTAKLIĞIN DERİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ADIMLAR ELE ANILACAK”
Konuk Devlet Başkanı ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.