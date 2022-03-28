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    BAE: Enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyacı var

    Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı al-Mazrouei, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaptırım uygulanan Rusya'nın petrolüne alternatif aranması ile ilgili bir değerlendirme yaptı.
    • REUTERS
    • 28.03.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:37
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    BAE: Enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyacı var

    Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında ekonomik yaptırımlar uygulanan Rusya'dan petrol alınmaması gündeme gelmişti.

    "ENERJİ PİYASALARININ RUS PETROLÜNE İHTİYACI VAR"

    Bir sektör etkinliğinde konuşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail al-Mazrouei, enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyacı olduğunu ve başka hiçbir ülkenin Rus üretimini telafi edemeyeceğini söyledi.

    Konuşmasında petrol arayışı ile ilgili görüşlerini aktaran al-Mazrouei, OPEC+'ın birlikte hareket etmesi ve politik gelişmelerden etkilenmeden amacına odaklanması gerektiğini söyledi.

    petrol


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