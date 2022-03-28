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BAE: Enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyacı var

BAE: Enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyacı var

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı al-Mazrouei, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaptırım uygulanan Rusya'nın petrolüne alternatif aranması ile ilgili bir değerlendirme yaptı.