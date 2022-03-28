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- BAE: Enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyacı var
BAE: Enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyacı var
Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı al-Mazrouei, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaptırım uygulanan Rusya'nın petrolüne alternatif aranması ile ilgili bir değerlendirme yaptı.
- REUTERS
- 28.03.2022 - 11:06
- Güncelleme : 28.03.2022 - 11:37
Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında ekonomik yaptırımlar uygulanan Rusya'dan petrol alınmaması gündeme gelmişti.
"ENERJİ PİYASALARININ RUS PETROLÜNE İHTİYACI VAR"
Bir sektör etkinliğinde konuşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail al-Mazrouei, enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyacı olduğunu ve başka hiçbir ülkenin Rus üretimini telafi edemeyeceğini söyledi.
Konuşmasında petrol arayışı ile ilgili görüşlerini aktaran al-Mazrouei, OPEC+'ın birlikte hareket etmesi ve politik gelişmelerden etkilenmeden amacına odaklanması gerektiğini söyledi.