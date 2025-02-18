BAE'de 3 ayrı Mutabakat Zaptı imzalandı

DHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed Al Mazrouei ile savunma sanayii alanında iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği bildirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada Görgün'ün, Al Mazrouei ile IDEX 2025 kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

3 AYRI MUTABAKAT ZAPTI

Verilen bilgilere göre, IDEX 2025 kapsamında, Haluk Görgün’ün şahitliğinde, Barko Elektronik, MZD ve T-Kalıp ile KRMC ve Al Esnad firmaları arasında 3 ayrı Mutabakat Zaptı imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüşmede savunma sanayisi alanında iş birliği fırsatları, stratejik ortaklıklar ve teknolojik gelişmelerin ele alındığı vurgulanarak "Savunma sanayiimiz, uluslararası iş birliklerini güçlendirerek yenilikçi çözümler ve güçlü ortaklıklarla yoluna devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

"GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİYLE SAVUNMA SANAYİİMİZİ İLERİYE TAŞIYORUZ"

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Savunma sanayiimizde KOBİ’lerimizin uluslararası iş birlikleri kurmasını ve ihracatlarını geliştirmesini önemsiyoruz. Küresel pazardaki rekabet güçlerini artırmak için gerçekleştirdikleri her adımda onların yanında yer alıyor, tüm süreçlerde destek vermeye devam ediyoruz. Güçlü iş birlikleriyle savunma sanayiimizi daha ileriye taşıyoruz.

FUARDA STANTLARI ZİYARET ETTİ

Görgün'ün ayrıca IDEX 2025 kapsamında Ata Silah, T-Kalıp ve YDS firmalarının stantlarını ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, ziyaretlerde firmaların yenilikçi çözümleri, savunma sanayisindeki kabiliyetleri ve uluslararası pazardaki başarılarının ele alındığı belirtildi.