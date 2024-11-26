Bağkurlu prim gününü doldurduktan sonra sadece sağlık primini ödemeyi önerdi

AA

Esnaf ve sanatkarın en düşük SGK prim ödemesinin 6 bin 900 lira olduğu hatırlatıldı.

Esnaftan emeklilik için gerekli prim günün doldurduktan sonra sadece sağlıkla ilgili kısmını ödemek teklifi geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar adına yeni bir iyileştirme talebini dile getirdi.

BAĞKURLU, SSK'LI İLE EŞİT ŞARTLARDA EMEKLİLİK İSTİYOR

Prim gün sayısını doldurarak emeklilik için yaşı bekleyen esnaf ve sanatkârların sadece sağlık primi ödemesi gerektiğini belirten Bendevi Palandöken, şu açıklamada bulundu:

Esnafın beklentisi, 7 bin 200 iş gününü dolduranların emekli edilip aylığa bağlanması yönünde.

En azından sosyal güvenlik primi kaldırılıp sadece sağlık primiyle devam edilmesi sağlanmalıdır. Bunun maliyeti, en düşük basamaktaki bir esnaf için 6 bin 900, yani 7 bin TL. Gününü doldurmuş bir kişi için Sosyal Güvenlik Kurumu’nda esas alınan norm birliği, emekli sandığı, SSK ve BağKur’luların eşit ücret ve eşit hizmet süresine sahip olmasıdır.

“PRİM GÜNÜNÜ DOLDURUP YAŞI BEKLEYENLERE KOLAYLIK SAĞLANMALI”

Bağkurlu esnaf ve sanatkarların emekli ve sağlık primlerinin ayrılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Esnafın beklentisi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki eşitlik sağlanarak bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasıdır. Zaten hem enflasyon, hem kiralar hem de yüksek maliyetler, girdilerdeki astronomik fiyat artışları insanları bunaltıyor. Bu nedenle, sosyal güvenlikte 7 bin 200 prim gününün gerçekleşmesi ve bundan sonraki süreçte sadece sağlık sigortası primi yatırılması, insanların bir nebze nefes almasına yardımcı olacaktır.” diye konuştu.