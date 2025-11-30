Bahşiş ve kuver kaldırılacak! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kafe ve restoranlarda görülmeye başlanan, tüketiciyi mağdur eden ve haksız kazanca neden olan uygulamalar denetleniyor.

Bunlardan birisi de masa ücreti uygulaması oldu.

20 liradan başlayarak 50 liraya kadar çıkan masa ücreti uygulamaları, vatandaşların tepkisini çekti.

Tüketiciler, Ticaret Bakanlığı'na masa ücreti konusunda pek çok şikayet gönderdi.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Özellikle İstanbul'daki kafe ve restoranlarda masa ücreti uygulamalarının çoğalması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, artan talep ve tepkileri dikkate alan Bakanlık, kafe ve restoranlarda masa ve servis ücreti adı altında talep edilen mecburi bedellere yasak getirmeye kararlı.

VATANDAŞ SADECE YEDİĞİ İÇTİĞİNİ ÖDELECEK

Yeni düzenleme ile vatandaş, yalnızca yediği ve içtiğinin parasını ödeyecek.

Düzenlemeyle tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının korunması ve hizmet sektöründe şeffaf, öngörülebilir bir yapının oluşturulması amaçlanıyor.

Bu sayede mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve hem tüketici haklarının hem de sektör standartlarının güçlendirilmesi planlanıyor.

DAHA ÖNCE DE FİYATLARIN GÖRÜNÜR YERE KONMASI ZORUNLU OLMUŞTU

Ticaret Bakanlığı, işletmelerde sunulan tüm hizmetlere ilişkin fiyatların giriş kapısında ve masalarda yer alan listelerde açık, görünür ve toplam bedeli içerecek şekilde belirtilmesini kısa süre önce zorunlu hale getirmişti.

Lokantalar, önceden yapılan rezervasyonların iptali durumunda kapora talep etme alışkanlığı da geliştirmişti. Bakanlık bu konuda da tedbirler almıştı.

TÜKETİM BEDELİNİ AŞAN TALEBE "HAYIR"

Bazı işletmelerin "masa ücreti", "kişi başı servis ücreti" gibi adlarla temel tüketim bedelini aşan ek ödemeler istemeye başlaması üzerine Bakanlık, konuyu yeniden mercek altına aldı.

Hazırlanan yeni fiyat etiketi yönetmeliği taslağı, daha keskin kurallar getiriyor.

BAHŞİŞ VE KUVER TALEP EDİLEMEYECEK

Buna göre, bahşiş ve kuver ücreti dışında tüketicilerden servis veya masa ücreti adı altında hiçbir ek ödeme talep edilemeyecek.

Bu düzenlemeyle vatandaşların yalnızca sipariş ettikleri yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemesi garanti altına alınacak.

BAHŞİŞ MÜŞTERİNİN İNİSİYATİFİNDE

Taslak yönetmelik, sipariş dışındaki tüm ödemelerin tamamen gönüllülük esasına dayanmasını öngörüyor. Böylece zorunlu servis ücretleri kaldırılarak bahşişin yalnızca müşterinin inisiyatifinde olduğu bir sistem hedefleniyor.



