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- Bakan Albayrak: Türkiye üst lige çıkmak için çalışıyor
Bakan Albayrak: Türkiye üst lige çıkmak için çalışıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İSO İhracat İklimi Endeksi 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıktı. Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." dedi.
- AA
- 10.08.2020 - 12:46
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ndeki yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
"KİMSE MERAK ETMESİN"
Bakan Albayrak, "Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin." dedi.