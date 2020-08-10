En Son Haber

Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak: Türkiye üst lige çıkmak için çalışıyor

Bakan Albayrak: Türkiye üst lige çıkmak için çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İSO İhracat İklimi Endeksi 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıktı. Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." dedi.