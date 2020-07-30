Bakan Albayrak: Türkiye'nin gücünü göstereceğiz

Ekonomik Güven Endeksi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." dedi.