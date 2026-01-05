Rüzgardan tarihi elektrik üretim rekoru

- Türkiye'de rüzgardan elektrik üretimi 253 bin 128 megavatsaatle yeni bir rekor kırdı.
- Rüzgar enerjisi, ithal kömür ve doğalgazın önüne geçerek toplam elektrik üretiminin %28,2'sini oluşturdu.
- Yatırımlar ve yenilenebilir enerjiye verilen destek, bu rekorun kırılmasında etkili oldu.
Türkiye enerji üretiminde yenilenebilir enerjiye büyük destek veriyor ve yatırım yapıyor.
Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 253 bin 128 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, dün Türkiye'de toplam 899 bin 27 megavatsaat elektrik üretildi.
RÜZGAR SANTRALLERİ KÖMÜR VE DOĞALGAZI GEÇTİ
İthal kömür ve doğalgaz santrallerinden üretilen elektrik, rüzgar santrallerinin gerisinde kaldı.
İthal kömür santrallerinde dün 207 bin 872 megavatsaat, doğalgaz santrallerinde ise 131 bin 305 megavatsaat elektrik üretildi.
RÜZGARIN ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ PAYI YÜZDE 28,2 OLDU
Türkiye'de dün rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28,2'ye ulaştı.
Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde en son 29 Haziran 2024'te günlük bazda 228 bin 604 megavatsaatle rekor kırılmıştı.
TEİAŞ verilerine göre, Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücü 14 bin 546 megavat seviyesinde bulunuyor.
Türkiye dün 12 bin 871 megavatsaat elektrik ihracatı, 909 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.