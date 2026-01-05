Mehmet Şimşek’ten Aralık 2025 enflasyonu değerlendirmesi: Dezenflasyon genele yayıldı

- TÜİK, Aralık 2025 enflasyon verilerini açıkladı; TÜFE'de yıllık artış yüzde 30,89 oldu.
- Bu veri, emekli ve memur maaşları için yapılacak zam oranını belirledi.
- Bakan Mehmet Şimşek, fiyat istikrarına ulaşana dek kararlı adımlar atacaklarını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıkladı.
TÜFE'deki değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.
Açıklanan veri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur maaşlarına yansıyacak zam oranını da belirledi.
"DEZENFLASYON GENELE YAYILDI"
Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, "Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." diyerek yaptığı paylaşımla enflasyon verisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
2025 yıl sonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı.
KİRA VE EĞİTİM BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM ANA HİZMET GRUPLARINDA GERİLEME
Yıllık enflasyon temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 oldu. Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonu 21,7 puan düşerek yüzde 44 gerçekleşti.
2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak.