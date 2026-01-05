Mehmet Şimşek’ten Aralık 2025 enflasyonu değerlendirmesi: Dezenflasyon genele yayıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıkladı.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

Açıklanan veri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur maaşlarına yansıyacak zam oranını da belirledi.

"DEZENFLASYON GENELE YAYILDI"

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, "Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." diyerek yaptığı paylaşımla enflasyon verisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

2025 yıl sonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı.

KİRA VE EĞİTİM BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM ANA HİZMET GRUPLARINDA GERİLEME