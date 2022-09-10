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    Bakan Fatih Dönmez'den enerji açıklaması: Sıkıntı yaşamadan atlatacağız

    Bakan Fatih Dönmez'den enerji açıklaması: Sıkıntı yaşamadan atlatacağız

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguladıklarını belirterek “100 liralık bir faturanın 80 lirasını, biz devlet olarak karşılıyoruz” dedi.
    • 10.09.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 14:59
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    1 Eylül itibarıyla doğalgaz ve elektriğe zam yapıldı…

    Zam, 3 ayrı kalemde geldi.

    Buna göre konutlarda kullanılan doğalgaz ve elektrik yüzde 20, sanayide kullanılan doğalgaz ve elektrik yüzde 50 zamlandı.

    'Dünya enerji piyasası kötü'

    EPDK, zam açıklamasını yaparken 'Salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği'ni özellikle vurguladı.

    "100 liralık bir faturanın 80'ini biz karşılıyoruz"

    Kış aylarında cepleri yakacağı düşünülen doğalgaz faturaları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, net bir ifade kullandı.

    Bakan Dönmez, "100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz.” diye konuştu.

    "Bu kışı sıkıntı yaşamadan atlatacağız"

    Bu kış doğalgaz tedarikinde sıkıntı yaşanmayacağını da aktaran Bakan Dönmez, “Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu taktirde bu kışı sıkıntı yaşamadan atlatacağız.” dedi.

    Bakan Fatih Dönmez den enerji açıklaması: Sıkıntı yaşamadan atlatacağız #1


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