Bakan Murat Kurum’un kiralık sosyal konut müjdesine sektör temsilcilerinden destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası’nın “Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma, Deprem Güvenlikli Sanayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İşbirliği Olanaklarını Değerlendirmek” başlıklı Haziran ayı olağan meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, yıl sonuna kadar 81 ilde yeni sosyal konut projelerini hayata geçireceklerini duyururken, İstanbul’da ise kiralık sosyal konutların inşasına başlayacaklarını belirtti. Bu adımla hem kentsel dönüşüme katkı sağlamayı hem de kira fiyatlarındaki artışı dengelemeyi hedeflediklerini söyledi.

"KİRALIK KONUT ÜRETİMİ TEŞVİK EDİLMELİ"

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, hükümetin sosyal kiralık konut üretimini desteklemesinin çok yerinde olduğunu ifade etti. Son 15 yılda kirada oturanların oranının yüzde 21’den yüzde 28’e yükseldiğini belirten Çekici, konuta erişimin zorlaştığını ve maliyetlerin arttığını vurguladı. Türkiye’nin yıllık 800-900 bin konut ihtiyacı olduğunu, ancak şu anda 500-600 bin civarında üretildiğini dile getirdi. İstanbul’daki deprem riskine de dikkat çekerek, tüm paydaşların ortak akılla hareket etmesi gerektiğini söyledi. Çekici, GYODER’in önerdiği “Yeni Konut Modeli” ile kira fiyatlarının yarı yarıya düşürülmesi ve kentsel dönüşüme zemin hazırlanmasının amaçlandığını anlattı.

"FİYATLARIN DENGELENMESİNE KATKI SAĞLAR"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, sosyal kiralık konutlara büyük ihtiyaç olduğunu belirtti. Projenin TOKİ tarafından sahiplenilmesini önemli bulduğunu söyleyen Akdoğan, kiraların yükselmesinin temel sebebinin arzın azalması olduğunu ifade etti. Talebin yüksek olduğunu ve kiralık konut sayısının artmasının fiyatları normalleştireceğini belirtti.

"KİRALARI KONTROL ALTINDA TUTMAK İÇİN GEREKLİ BİR ADIM"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, devletin kiralık konut üretmesinin kira fiyatlarının dengelenmesi açısından kritik olduğunu söyledi. Projelerin hızlıca tamamlanmasını umut ettiğini belirten Özcan, GAPAS’ın daha önce gündeme getirdiği “yeni mülkiyet sistemi” ve “kira garanti sistemi” modellerinin de arzı artırabileceğini ifade etti.

"İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE KİRA ARTIŞLARI YÜKSEK"

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Bakan Kurum’un kiralık sosyal konut açıklamasını değerli bulduğunu dile getirdi. İstanbul’daki kira artışlarının yoğun olduğunu belirten Akbal, aşamalı konut sahibi olma sistemini tüm Türkiye’ye yaymayı planladıklarını açıkladı. İngiltere’den esinlenen “ortak ev sahipliği (shared ownership)” modelini hayata geçireceklerini belirtti. Bu modelde konutun mülkiyeti paylaşılır, kiracı zamanla tam sahipliğe geçebilir. Akbal, sürdürülebilirlik için sermaye piyasası araçlarının kullanılmasının önemine işaret etti.

"KİRALIK SOSYAL KONUT ÜRETİMİ BÜYÜK İHTİYAÇ"

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, son yıllarda konut üretiminde yaşanan düşüşe dikkat çekerek üretimin artırılmasının şart olduğunu söyledi. Yüksek maliyetlerin özel sektörü zorladığını, bu nedenle TOKİ ve Emlak Konut’un sosyal konut üretiminde kritik rol oynadığını belirtti. Özgün, kiralık sosyal konut ihtiyacının kira fiyatlarını dengeleyeceğini ve yakın zamanda kendi sosyal konut projesini açıklayacaklarını ekledi.

Türkiye’nin sosyal konut alanında atacağı bu yeni adım, kira fiyatlarının dengelenmesi ve kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri, kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak akılla hareket etmesinin sürdürülebilir ve erişilebilir konut politikalarının anahtarı olduğunu vurguluyor.